PV lança Feldmann e Young e sonha com Soninha O PV lançou ontem as pré-candidaturas do ex-deputado Fábio Feldmann ao governo paulista e do ex-presidente do Instituto Ethos, Ricardo Young, ao Senado, sonhando com uma aliança com o PPS de Soninha Francine. A união das siglas, em negociação, aumentaria o tempo de TV.