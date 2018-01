Quadrilha invade cidade no interior do Ceará; cinco bandidos mortos

SÃO PAULO - Um grupo de 20 bandidos atacou um banco e uma delegacia na cidade de Jaguaruana, na região do Baixo Jaguaribe, no Ceará, na madrugada deste sábado, 1. Houve forte troca de tiros no confronto e cinco bandidos foram mortos, informou ao Estado o Destacamento da Polícia Militar de Jaguaruana.

Os bandidos entraram na cidade por volta das 2 da manhã. Uma parte do grupo foi para a delegacia e a outra, para a agência do Banco do Brasil.

A inteligência da Polícia Militar tinha informações de que o ataque ocorreria e se preparou. Quando os bandidos atacaram, foram surpreendidos por policiais à paisana do Cotar (Comando Tático Rural), especializado em confrontos mais violentos.

Cinco bandidos foram mortos, enquanto outros baleados. Os que escaparam estão sendo procurados pela polícia. O grupo tinha munições de grosso calibre, como o fuzil AK-47. Algumas armas foram apreendidas.

A cidade de Jaguaruana, no extremo oeste do Ceará, tem pouco mais de 30 mil habitantes. É conhecida como a capital da rede porque tem pelo menos 20 fábricas desse produto e centenas de famílias vivem da atividade.