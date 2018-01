Quadrilha assalta bilheteria do Metrô de SP Armados com um revólver calibre 38, bandidos assaltaram, por volta das 21h30 de quarta-feira, as bilheterias da estação Praça da Árvore da Companhia do Metropolitano (Metrô), localizada na zona sul da capital paulista. No total foram roubados R$ 1.800,00 entre dinheiro e bilhetes, mas nada foi recuperado. Policias militares da 3ª Companhia do 12º Batalhão, que detiveram três acusados quando os assaltantes corriam pela Rua Pero Neto, próximo à estação, foram informados por testemunhas que havia mais bandidos. Entre os presos, há dois menores, ambos de 17 anos, um destes faz aniversário hoje. O terceiro detido é Evandro Sena Campos, de 19 anos. Segundo a Polícia Civil, há espalhados nas estações do Metrô cartazes de assaltantes flagrados pelas câmeras de segurança durante os assaltos. Entre os criminosos que aparecem neles, estão os três presos na noite de ontem. Evandro foi indiciado na Delegacia do Metropolitano (Delpom) por roubo e corrupção de menores.