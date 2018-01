Quadrilha assalta bingo e troca tiros com a PM Armado com um fuzil, uma espingarda calibre 12, uma metralhadora e pistolas, um grupo formado por pelo menos 7 bandidos assaltou, por volta das 3 horas da madrugada desta quinta-feira, o Bingo Boa Vista, localizado na altura do nº 886 da Avenida Adolfo Pinheiro, em Santo Amaro, na zona sul da capital paulista. Policiais militares da 1ª Companhia do 22º Batalhão foram acionados e trocaram tiros com parte da quadrilha, que fugia pela Rua São José, no mesmo quarteirão onde fica a casa de jogos. Segundo a PM, no tiroteio um soldado, ferido em um dos dedos, foi levado ao pronto-socorro da região. Os criminosos teriam fugido em uma picape Blazer, um Kadett, um Gol e também utilizaram um veículo da Eletropaulo que estava parado próximo ao bingo. O montante em dinheiro roubado ainda não foi apurado. Os criminosos seguem foragidos.