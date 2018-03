Quadrilha assalta bingo na zona leste de São Paulo Armados de revólveres, quatro homens assaltaram, por volta das 23h30 de quarta-feira, um bingo localizado no nº 566 da Rua Dr. João Ribeiro, na Penha, zona leste da capital paulista. No interior do Bingo News havia cerca de 10 pessoas, sendo que sete delas eram clientes. O porteiro, André Mendes, de 28 anos, e o atendente e filho do proprietário, Rogério de Abreu Nagata, de 32 anos, foram agredidos a coronhadas pelos criminosos e encaminhados ao pronto-socorro do Tatuapé. Orlando Nagata - dono do bingo - disse que os assaltantes levavam algumas das vítimas até o escritório, onde estava o dinheiro, ao mesmo tempo que agrediam o filho dele e o porteiro. Depois de quase 30 minutos, já com o dinheiro, os assaltantes fugiram a pé, do mesmo modo como chegaram. Policiais militares foram acionados por volta da zero hora desta quinta-feira, mas só chegaram ao estabelecimento duas horas depois, segundo as vítimas. Os clientes - que também foram dominados - tiveram dinheiro e objetos pessoais levados pelos assaltantes.