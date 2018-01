Quadrilha assalta bingo no centro de Ribeirão Pires Cinco homens, alguns deles armados de metralhadora, invadiram, por volta das 3h30 desta madrugada, o Bingo Ribeirão, localizado na Rua Capitão José Gallo, no centro de Ribeirão Pires, cidade do Grande ABC, região metropolitana de São Paulo. Clientes e funcionários foram rendidos e tiveram de entregar, além do dinheiro da casa de jogos, objetos e pertences pessoais. Policiais militares da 2ª Companhia do 30º Batalhão foram acionados, mas, até às 05h45 desta manhã, nenhum dos criminosos havia sido encontrado. Na fuga, a quadrilha utilizou um Chevrolet Corsa, que foi abandonado minutos depois na mesma região. Segundo a Polícia Militar, nenhuma vítima foi ferida pelos assaltantes, que teriam fugido a pé após abandonarem o carro. Nem se sabe ainda o valor levado da casa de jogos. As pessoas assaltadas estão sendo encaminhadas ao Distrito Policial da cidade para prestar queixa.