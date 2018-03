Quadrilha assalta cemitério em Santo André

Armados e encapuzados, cinco assaltantes invadiram, às 17h30 de sexta-feira, 4, o prédio do Phoenix Memorial do ABC, cemitério vertical localizado Avenida Lauro Gomes, na Vila Palmares, em Santo André.

Na fuga, o grupo levou um Vectra preto estacionado na Rua Armando Rocha e pertencente a uma das pessoas que estavam no velório. Além do carro, os criminosos roubaram cerca de R$ 10 mil da administração do cemitério e R$ 2 mil de uma das vítimas rendidas no prédio.