Quadrilha assalta empresa de transportes em Guarulhos Uma quadrilha, composta por cerca de 20 indivíduos, assaltou uma empresa de logística e distribuição no município de Guarulhos, na Grande São Paulo. De acordo com informações da Polícia Militar, o bando chegou na empresa, localizada na Avenida Recife, no Jardim Santo Afonso, por volta de 20 horas de sábado, 28. Os ladrões estavam fortemente armados, inclusive com fuzis, e renderam o vigia da empresa, que ficou trancado no banheiro. A quadrilha roubou mercadorias e deixou o local em cinco caminhões, uma van Sprinter e um Palio. O vigia não conseguiu confirmar se os veículos eram da empresa. Ainda não foi confirmado o total do que foi levado, porque os policiais aguardam a chegada do proprietário. O 4º Distrito Policial investiga o caso.