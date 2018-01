Quadrilha assalta prédio em área nobre de São Paulo Por volta das 18 horas de quinta-feira, armados de pistolas e revólveres, cinco assaltantes, alguns aparentemente menores de 18 anos, bem vestidos, invadiram o Edifício Verona, prédio residencial de 13 andares, com quatro imóveis por pavimento, localizado em Moema, zona sul da capital paulista. Um dos criminosos conseguiu atrair o zelador até a portaria ao gritar pelo nome da filha dele e pedir para que o funcionário do prédio chamasse a garota. Acreditando ser um amigo da filha, o zelador foi até o portão e acabou rendido. Um total de 10 apartamentos foi invadido pelos criminosos, que durante as duas horas e meia de permanência no edifício renderam muitos moradores, trancando-os no salão de festas. O grupo fugiu levando jóias, dólares, reais e outros objetos de valor. O arrastão foi registrado no 27º Distrito Policial, do Campo Belo.