Quadrilha aterroriza família que embarcaria para o Nordeste

Ocupando um Chevrolet Meriva cinza e armados com fuzis, quatro homens interceptaram, nesta madrugada de sábado, 23, uma família que trafegava em um Honda Civic pela Avenida Brasil, próximo ao Mercado São Sebastião, na Penha, zona norte do Rio.

Segundo a polícia, há suspeita de que os bandidos sejam da Favela Kerson's, na Penha, ou da Favela Cidade Alta, em Cordovil. Das cinco vítimas, quatro foram deixadas no local, mas o proprietário do Honda, um oficial reformado do Exército, foi levado no próprio carro pelos criminosos e liberado 20 minutos depois próximo da Fundação Oswaldo Cruz, em Manguinhos.

A família, que seguia para o Porto de Santos, litoral paulista, e realizaria um viagem em um cruzeiro pelo Nordeste do país, ficou sem o carro, as malas e outros objetos, como celulares e joias.