Quadrilha com falso carteiro leva US$ 95 mil de apartamento Uma quadrilha de criminosos tinha um alvo definido quando invadiu, ontem de manhã, um prédio na Rua Alagoas, em Higienópolis, região central de São Paulo. Era o apartamento de uma dona de casa de 81 anos de idade - que não teve o nome revelado pela polícia. A quadrilha levou U$ 95 mil, além de jóias. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, às 9 horas dois homens, com roupa social, procuraram o zelador do edifício. Falaram que estavam interessados em comprar um apartamento. Depois foram embora. Segundo as investigações iniciais, fariam parte da quadrilha. Às 11 horas, chegou o carteiro. Na verdade, era um dos integrantes do bando. Ele disse ao porteiro que tinha uma entrega para a dona de casa. O funcionário foi atendê-lo e acabou dominado pelo criminoso, que estava armado. O bandido abriu o portão para que cinco comparsas, também armados, entrassem no condomínio. Outros funcionários foram dominados e levados rapidamente até o apartamento da vítima. Segundo a polícia, a dona de casa contou que os ladrões foram agressivos com ela e estavam muito nervosos. Pegaram o dinheiro e as jóias e, antes de fugir, amarraram a vítima, o zelador e os funcionários. Os bandidos ainda cobriram os rostos com blusas, antes de sair do prédio. A Polícia Militar foi avisada, chegou a cercar o bairro, mas não conseguiu deter os criminosos, que fugiram sem encontrar resistência. SEM PISTAS O caso foi encaminhado para o 4º Distrito Policial, na Consolação (região central). Uma equipe da perícia do Instituto de Criminalística foi ao condomínio para coletar pistas. Até o fim da noite de ontem, porém, nenhum suspeito havia sido preso pela polícia.