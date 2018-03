Quadrilha de assaltantes de banco é presa com armamento pesado no PR

SÃO PAULO - Uma quadrilha acusada de assaltar um banco, em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, usando fardas da Polícia Militar e portando armamento pesado, foi presa na semana passada após denúncia anônima, de acordo com informações da Agência Estadual de Notícias.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fabio Mota, de 21 anos, Carlos André Mota, de 30 (irmãos e ambos com passagem por furto e foragidos do sistema penal), Evelin da Silva Ferreira, de 18, e Juliana Rios de Lima Camargo, de 20 (sem passagem), foram detido. Com eles foram apreendidos mais de R$ 57 mil, além de nove armas, motocicletas e veículos. Outro integrante do grupo, Sidnei Gonçalves da Silva, de 28 anos, entrou em confronto armado com os policiais e morreu.

Junto com o grupo foram apreendidos um fuzil Colt calibre 5.56, um revólver Taurus calibre 38, uma pistola Jericó 9 milímetros, uma pistola Taurus 24/7 calibre 40, uma pistola Taurus Milenium calibre 380, duas pistolas Taurus 9 milímetros, além de uma pistola Taurus calibre 7.65. Foram apreendidas também uma motocicleta modelo Biz verde.

Além das motocicletas foram recolhidos três veículos usados pela quadrilha, um GM/Astra, uma Ecosport e um Gol. As apreensões foram realizadas em na casa dos acusados, em que a polícia encontrou ainda 109 munições calibre 5.56, 51 munições de pistola 9 milímetros, 67 de pistola ponto 40, 13 de calibre 380, 23 munições de calibre 38, além de carregadores de armas, sendo 5 da pistola Taurus 24/7, 2 carregadores para calibre 380, 6 para 9 milímetros e 1 carregador para fuzil.

O Centro de Operações Especiais (Cope) da Polícia Civil fez o flagrante do grupo e continua as investigações para recuperar o restante do dinheiro, que segundo o banco, soma R$ 472 mil, e prender outros quatro suspeitos de envolvimento no roubo. Além disso, é realizada investigação especial para verificar a procedência dos materiais utilizados no crime, bem como as fardas e os armamentos.