Quadrilha de 'saidinha de banco' é identificada e dois são presos no Rio

SÃO PAULO - Dois de quatro bandidos acusados do crime conhecido como "saidinha de banco" foram identificados e presos por agentes da Delegacia de Cidade Nova (6ªDP), na região centro-norte do Rio de Janeiro. A quadrilha é conhecida como "Bonde do Chapa" e especializada em atacar pessoas que realizam saques nas agências bancárias assim que elas deixam o estabelecimento.

Segundo a polícia, o grupo utilizava as redes sociais para fazer apologia ao crime e exaltar os feitos da quadrilha. Rafael Chagas Fernandes Dias e Ricardo Roberto Fernandes foram localizados pelos investigadores e presos. Os outros dois integrantes do bando, Wallace Fernandes Virtuoso e Mayke Gonçalves Rosa, continuam foragidos.

As fotos dos acusados foram divulgadas pela polícia nesta terça-feira, 28. O delegado Fabio Ferreira pede às pessoas que foram vítimas da dupla ou tenha informações sobre os criminosos que entrem em contato com o Disque-Denúncia, pelo telefone 021 2253 1177.