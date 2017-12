Quadrilha detida com 40 quilos de drogas escondidos em botijões de gás no PR

SÃO PAULO - Oito traficantes, entre eles um adolescente, foram detidos, na tarde de quarta-feira, 11, por agentes da Polícia Federal (PF) em Paranaguá, no litoral paranaense, próximo ao pátio de triagem do porto da cidade.

Com o grupo foram apreendidos 40 quilos de drogas - sendo 36,5 de cocaína; 1 de crack e 2,5 de maconha - tudo escondidos dentro de botijões de gás. Os agentes da PF de Paranaguá chegaram à quadrilha com auxílio do Serviço de Inteligência da PF de Itajaí (SC). O flagrante ocorreu quando os botijões eram transferidos de dois caminhões, com placas do Paraguai, para um veículo de passeio, com placa brasileira. Não se sabe ainda qual seria o destino da droga.

Essa é a maior apreensão de drogas realizada pela PF neste ano no estado do Paraná segundo o delegado-chefe da Polícia Federal de Paranaguá, Antônio Gabriel Lima Pucci Filho. Um representante da embaixada paraguaia esteve na delegacia para acompanhar os depoimentos. Os sete maiores de 18 anos foram autuados pela PF por tráfico internacional de entorpecente e associação para o tráfico