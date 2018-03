Quadrilha é detida com 1,2 tonelada de maconha em SP Policiais do Departamento de Investigações Sobre Narcóticos (Denarc), da Polícia Civil, apreenderam 1,2 toneladas de maconha com seis pessoas na zona leste da capital paulista, na segunda-feira. O comerciante Claudinei Gonçalves dos Santos, de 28 anos, o motoboy Tiago de Oliveira, de 20 anos, o desempregado Paulo Henrique Reis de Souza, de 19, o feirante Celso da Silva Cabral, de 45, a doméstica Kelly Roberta Salgueiro Ruiz, de 23, e a costureira Ana Cristina Garcia, de 38, foram detidos numa casa localizada no Parque São Rafael, no extremo leste da cidade. Segundo a polícia, o comerciante, que era conhecido no bairro como "Dentinho", trocava a droga por carros e motos. A maconha, embalada em fardos, estava na dispensa da residência. Os policiais descobriram que Celso e Ana iriam até o local pra retirar 40 kg de maconha. No momento da entrega, os investigadores cercaram a casa. A quadrilha era bem organizada e distribuía maconha por toda a zona leste da cidade. Na casa também foram apreendidos uma metralhadora 9 mm, duas pistolas semi-automáticas 7.65 e 380, dois revólveres calibre 38, mais de 200 munições de diversos calibres, além de três veículos: um Audi, uma moto Suzuki e um Fiat Stilo, recebidos como pagamento na venda da droga. "Dentinho" também recebia o pagamento em dinheiro e com ele os policiais apreenderam R$ 6 mil. Tiago, o motoboy, era funcionário de Claudinei. Segundo a policia, o rapaz era responsável pelas entregas de maconha em menor quantidade.