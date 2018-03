Quadrilha é presa ao invadir danceteria na Vila Olímpia Seis bandidos foram presos, por volta das 3h da madrugada desta quinta-feira, no momento em que assaltavam a Noctum Club, danceteria localizada na altura do nº 550 da Rua Alvorada, na Vila Olímpia, área nobre da zona sul da capital paulista. Armada de três pistolas e um revólver, a quadrilha entrou na casa noturna, onde anunciou o assalto e rendeu funcionários e clientes. Antes mesmo de deixarem o estabelecimento comercial, os assaltantes foram detidos por policiais militares da 2ª e 4ª Companhias do 12º Batalhão, que haviam sido acionados via 190 por uma testemunha. Assim que foram cercados pelos policiais, os bandidos se renderam. As quatro armas, uma delas de uso exclusivo das Forças Armadas, e uma picape Chevrolet S-10, sem queixa de roubo, foram apreendidas pela PM. O flagrante foi registrado no 36º Distrito Policial, do Paraíso.