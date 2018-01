Quadrilha é presa durante assalto a drogaria nos Jardins Cinco assaltantes foram presos, por volta das 4 horas da madrugada desta quarta-feira, após invadirem uma megastore 24h da Drogaria Onofre, localizada na esquina da Avenida Paulista com a Rua Bela Cintra, nos Jardins, região centro-sul da capital paulista. Armada, a quadrilha, que chegou em uma van Mercedes Sprinter, dominou funcionários e alguns clientes, trancando todos no banheiro. Umas das vítimas, no entanto, conseguiu ligar por celular para a Policia Militar. Homens da 3ª Companhia do 7º Batalhão chegaram à loja e detiveram os cinco criminosos em flagrante. O grupo se rendeu e foi encaminhado ao 78º Distrito Policial, dos Jardins.