Quadrilha é presa durante assalto à padaria na zona norte Seis criminosos, entre eles um casal de adolescentes, foram presos, por volta das 22 horas de domingo, 4, no momento em que se preparavam para fugir com R$ 1 mil de uma padaria localizada na esquina da Avenida Casa Verde com a Rua Reims, no bairro da Casa Verde, zona norte de São Paulo. O bando, que chegou ao local do crime em um carro e uma picape, rendeu clientes, funcionários e um dos proprietários. O outro dono do estabelecimento conseguiu sair sem ser visto e acionou a Policia Militar. Policiais do 9º Batalhão cercaram a padaria e detiveram os criminosos, que tiveram de entregar uma pistola calibre 380 e um revólver calibre 38. Os assaltantes foram encaminhados ao 13º Distrito Policial, da Casa Verde, e indiciados por tentativa de roubo, formação de quadrilha e corrupção de menores.