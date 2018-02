Quadrilha é presa em desmanche na Grande São Paulo Nove homens, que segundo a polícia pertencem a uma quadrilha que rouba e desmonta veículos, foram presos, na manhã desta quinta-feira, num desmanche, na Estrada de Itapevi, em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Entre outras peças foram encontrado no local 30 câmbios de carro cujos chassis foram remarcados e um automóvel Palio furtado, que já estava parcialmente "depenado". Policiais do 33º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano seguiram para aquele local, após um denúncia anônima feita ao Centro de Operações da PM (Copom). À chegada da polícia, quatro pessoas que lá se encontravam tentaram fugir pelos fundos. Foram cercadas e receberam voz de prisão. Pouco depois, os PMs foram informados que outros integrantes da quadrilha estavam nas proximidades. Cinco outros foram localizados pela Força Tática do mesmo batalhão. O grupo foi encaminhado ao Deic e deverá ser indiciado pelo menos pelos crimes de receptação de produto roubado e formação de quadrilha.