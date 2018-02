Quadrilha explode cofre e caixas eletrônicos no RS

Pelo menos cinco homens fortemente armados assaltaram uma agência bancária no município de Dois Lajeados, no Rio Grande do Sul, na madrugada desta terça-feira, 2, após explodir os caixas eletrônicos e o cofre do banco.

Os cinco homens chegaram à agência do Banco do Brasil, no Centro da cidade, por volta das 2 horas e fizeram uma pessoa que passava pelo local refém. Eles estavam com metralhadoras e um fuzil. Eles explodiram os caixas e o cofre e em seguida fugiram. A Brigada Militar ainda não tem informação sobre o valor roubado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um policial que estava de folga e passava pelo local viu os bandidos fugirem e acionou policiais das cidades vizinhas de Guaporé e Encantado para fazer um cerco, mas os bandidos conseguiram fugir. Até as 11 horas de hoje nenhum suspeito havia sido preso.