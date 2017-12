Quadrilha explode duas agências bancárias em Santo Antonio do Pinhal

SOROCABA – Ao menos dez criminosos invadiram a região central de Santo Antônio do Pinhal, no interior de São Paulo, e explodiram duas agências bancárias, na madrugada desta quinta-feira, 5.

Depois de explodir o caixa eletrônico do Bradesco, o grupo seguiu para a agência do Banco do Brasil, na mesma área, e usou explosivos para retirar e levar o cofre. A agência fica próxima à delegacia da Polícia Civil. Antes de fugir em ao menos dois carros, o bando fez disparos de fuzil para o alto.

O duplo ataque aconteceu por volta de 4h da manhã. As explosões e os tiros acordaram os moradores da pequena cidade, estância climática de 6,5 mil habitantes na Serra da Mantiqueira.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais perceberam a ação, mas não entraram em confronto com os criminosos para não pôr em risco moradores que já estavam na rua. Um dos veículos usados na fuga seguiu em direção ao Estado de Minas Gerais. Ninguém foi preso.

O valor levado pelos criminosos ainda estava sendo apurado na manhã da quarta-feira, 4. A polícia vai usar imagens do circuito interno das agências e de câmeras de monitoramento na tentativa de identificar integrantes da quadrilha.

Foi o segundo ataque a bancos com explosivos, esta semana, no interior paulista. Na terça-feira, 3, criminosos explodiram dois caixas eletrônicos de um posto bancário do Banco do Brasil instalado num centro empresarial, em Ribeirão Preto.

