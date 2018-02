Quadrilha faz 30 reféns em tentativa de assalto em Minas Uma quadrilha fortemente armada fez mais de 30 funcionários de uma fábrica de fios reféns em Cachoeira de Minas, na madrugada desta quarta-feira, 4. Duas vítimas, ao perceber o assalto, conseguiram sair e chamar a polícia. Houve troca de tiros e os bandidos conseguiram fugir em um caminhão e três carros. De acordo com informações do site da EPTV, 12 homens encapuzados e armados invadiram o local e renderam os funcionários. Durante a fuga, um dos carros onde estavam os assaltantes foi surpreendido em uma rodovia próxima a Pouso Alegre por uma viatura da polícia. Houve nova troca de tiros e o carro bateu em um barranco, mas os bandidos conseguiram fugir. No veículo, a polícia apreendeu documentos de identidade, uma metralhadora Bereta 9 milímetros silenciosa e munições. O veículo tem placas de São Paulo. Uma das carteiras de identidade apreendidas é de um homem com várias passagens pela polícia. O cerco policial continuava à procura dos assaltantes na região.