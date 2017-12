Quadrilha faz arrastão em estacionamento de Osasco Um bando formado por nove homens levou oito veículos do interior de um estacionamento da Rua Antonio Bernardo Coutinho, no centro da cidade de Osasco, na Grande São Paulo. Segundo a polícia, a quadrilha chegou no estabelecimento por volta das 23h30 de quarta-feira, 28, e roubou um Mercedes Benz, dois Toyota Corolla, um Volkswagen Fox, dois Chevrolet Vectra, um Volkswagen CrossFox, e um Chevrolet Astra. Os funcionários foram rendidos, mas não chegaram a ser trancados. Ainda conforme a polícia, pelo menos dois homens do bando estavam armados de revólver calibre 38. Até as 04h30 desta quinta-feira, 29, nenhum veículo havia sido recuperado e nenhum criminoso detido.