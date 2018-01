Quadrilha faz arrastão em estacionamento em São Paulo No início da madrugada desta quarta-feira, uma quadrilha fez um arrastão em um estacionamento da Bela Vista, bairro localizado na região central da capital paulista. Quatro veículos foram levados. Segundo a polícia, eram pelo menos quatro criminosos, que chegaram ao local e dominaram um cliente que entrava no estacionamento. A quadrilha levou dois Volkswagen Gol, um Palio Weekend e um Corsa. O Centro de Operações da Polícia Militar foi comunicado e enviou equipes da 3ª Companhia do 7º Batalhão, que abordaram um Gol preto próximo à Praça da Bandeira, também na região central. O veículo foi fechado e um adolescente, de 17 anos, desceu e tentou fugir correndo, mas acabou preso. O menor, que estava desarmado, foi levado ao 4º Distrito Policial, na Consolação, devendo ser encaminhado à Febem. Os outros veículos e o restante da quadrilha não foram encontrados.