Quadrilha faz arrastão em prédio de luxo da capital paulista Uma quadrilha, formada por cerca de 20 homens, realizou, no final da noite de quinta-feira, um arrastão em um condomínio residencial de luxo localizado na zona leste de São Paulo. Armados, os criminosos chegaram ao prédio em dois Gols e um Vectra pretos e em um quarto veículo, que seria um Palio ou um Gol prata. O condomínio tem 24 andares, com um apartamento por andar. A quadrilha teve acesso ao local após render um morador que chegava em um Toyota na porta da garagem. No interior do edifício, os criminosos, alguns deles encapuzados, com metralhadoras e até granada, dominaram porteiros e seguranças. Moradores que chegavam também eram rendidos e levados para o primeiro pavimento. Quando já haviam invadido três apartamentos, um dos bandidos efetuou um disparo acidental, o que, segundo a polícia, teria precipitado a fuga da quadrilha, por volta da 1h20 desta madrugada. Ninguém se feriu e ainda não há detalhes do que foi levado pelos criminosos. O condomínio fica próximo ao 18º Distrito Policial, onde o arrastão foi registrado. Policiais militares da 1ª Companhia do 21º Batalhão fizeram buscas na região, mas, até o momento, ninguém foi preso. A fita de gravação do sistema de segurança não foi levada pelos assaltantes e já está com a polícia.