Quadrilha feminina é identificada A Polícia Civil de São José do Rio Preto identificou ontem uma quadrilha de seis mulheres acusadas de furtar grandes redes de eletroeletrônicos de São Paulo. Segundo o 5º Distrito Policial da cidade, as jovens agiam, sempre bem arrumadas, há pelo menos 1 ano. Elas são acusadas de 69 furtos, em pelo menos 17 municípios do Estado e em dois de Minas Gerais. A prisão preventiva foi pedida. Uma delas, menor de idade, havia sido detida em maio.