Quadrilha invade banco e explode cofre Uma quadrilha entrou ontem pela porta da frente na agência do Banco do Brasil e explodiu o cofre com dinamite, no município de Igreja Nova, a 153 quilômetros de Maceió. A polícia ainda não têm pistas dos assaltantes. Peritos do Instituto de Criminalística foram acionados para fazer a perícia. A superintendência do Banco do Brasil em Alagoas ainda não divulgou a quantia levada pelos assaltantes. Segundo o gerente da agência, não havia muito dinheiro no cofre por causa da preocupação com a onda de assaltos a bancos no interior de Alagoas.