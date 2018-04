Quadrilha invade condomínio de luxo Uma quadrilha com 20 homens armados com fuzis, pistolas e rádios ligados na frequência da polícia invadiu, na sexta-feira, um condomínio de casas de luxo, na Chácara Monte Alegre, zona sul de São Paulo. O grupo clonou o carro de um antigo morador. Dentro do condomínio, eles dominaram um morador e o segurança. Em seguida, abriram o portão para outros dois veículos do bando. A quadrilha fugiu com TVs, laptops, joias e dinheiro.