Quadrilha invade fórum e rouba quase 300 armas no Paraná

SÃO PAULO - Uma quadrilha com cinco homens roubou na madrugada deste domingo, 25, 291 armas do Fórum Regional de Colombo, município na Região Metropolitana de Curitiba. Os bandidos invadiram o prédio por volta da 0h40, renderam o vigia e permaneceram no local até as 3h, informou o investigador Emerson Prótica, da Delegacia de Colombo.

De acordo com o policial, o vigilante permaneceu amarrado dentro de uma sala até a saída dos bandidos e não teve chance de reagir. Os armamentos levados são acautelados - retidos por determinação judicial - e estavam fora de uso.