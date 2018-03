Quadrilha leva mais de 90t de metalúrgica no ABC Cerca de 90 toneladas de materiais à base de cobre foram roubadas, por volta das 20h de ontem, da Eluma S/A Indústria e Comércio - empresa especializada em tubos, conexões, laminados e arames - localizada na Rua Felipe Camarão, no bairro de Utinga, em Santo André, na Grande São Paulo. Segundo a Polícia Militar, um grupo com pelo menos 15 homens, vários deles armados, invadiu a empresa após render um dos vigias, que foi amarrado em seguida. Três carretas lotadas foram levadas do interior metalúrgica. Após os criminosos fugirem, o funcionário conseguiu acionar a polícia, mas, até às 2h45 desta madrugada, ninguém havia sido preso. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Santo André.