Quadrilha leva R$ 1 milhão de fórum Uma quadrilha especializada, com pelo menos dez homens, invadiu, anteontem à noite, o complexo que abriga o Fórum Regional do Tatuapé e o almoxarifado Central do Tribunal de Justiça, na zona leste de São Paulo. Cerca de R$ 1 milhão em equipamentos para computadores foi roubado. Os criminosos fizeram nove reféns e ainda levaram um cofre de um caixa eletrônico. Ninguém foi preso.