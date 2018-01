Quadrilha leva R$ 434 mil em cigarros em rodovia de SP Uma quadrilha armada com metralhadoras roubou na madrugada de hoje, na Rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí, três carretas carregadas com cigarros da Souza Cruz, mas conseguiu levar apenas uma, com carga avaliada em R$ 434 mil. Sete pessoas foram dominadas pelos bandidos, inclusive a escolta formada por policiais militares à paisana e dois funcionários da concessionária AutoBAn, que suspeitaram de algo errado. Os bandidos - que estavam em um Vectra e um Audi, além de três caminhões -, abandonaram as vítimas em São Paulo e em Paulínia, na região de Campinas. Eles não tiveram sucesso no roubo de duas carretas porque os engates não funcionaram nos caminhões "frios". Cada carreta levava 5 toneladas de cigarros, com 34.783 pacotes de cigarros de diversas marcas e suas notas fiscais. O roubo ocorreu no quilômetro 59 da Bandeirantes, no Jardim Guanabara, em Jundiaí, na pista sentido Interior. As carretas eram da Transportadora Americana. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo em 2001, os roubos deram prejuízos às transportadoras de R$ 215 milhões.