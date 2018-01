Quadrilha rouba 200 cabeças de gado Uma quadrilha roubou cerca de 200 cabeças de gado, a maioria Nelore, de uma fazenda em Boa Esperança do Sul, no interior de São Paulo. Os homens armados renderam duas famílias de caseiros e as mantiveram reféns por 12 horas, de segunda até ontem. A polícia não tem pistas do bando, mas desconfia que o gado ainda esteja na cidade.