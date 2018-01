Quadrilha rouba depósito do Carrefour no Tatuapé Um bando de 15 homens armados fez um assalto milionário, na madrugada deste domingo, no Carrefour do Jardim Anália Franco, no Tatuapé, zona leste de São Paulo. Foram levados três caminhões de mercadorias. Até hoje à noite, ninguém havia sido preso. Os assaltantes dominaram 15 funcionários, que foram obrigados a carregar os produtos eletroeletrônicos. Depois, retiraram todas as fitas do circuito interno de TV e fugiram com a carga roubada. Na lista dos produtos levados pelo bando estão laptops, telefones celulares e televisores de tela plana. A direção do Carrefour informou que a empresa iniciou um inventário para apurar o que foi roubado. O valor do prejuízo só deve ser calculado nos próximos dias. Eram 2h30 quando dois homens, ocupando um caminhão, chegaram ao portão do depósito. Eles disseram que pretendiam fazer entregas de mercadorias. Depois de dominar 15 funcionários, os outros 13 ladrões, ocupando dois caminhões-baú, entraram no hipermercado. Sob a mira das armas, os reféns tiveram de carregar os três caminhões. Os criminosos não usavam capuz. O bando fugiu às 3h30. A PM foi acionada, mas não conseguiu localizar os ladrões. A Polícia Civil tem uma pista dos criminosos: uma testemunha conseguiu anotar a placa de um dos caminhões.