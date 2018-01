Quadrilha rouba fábrica de munição e armas

Uma quadrilha formada por pelo menos dez criminosos invadiu ontem à noite o Centro Tático de Treinamento (CTT), integrante da Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), fabricante de armas de alta potência para treinamento de tiro, em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. O bando ficou três dias num terreno perto esperando o momento de invadir o local. Os bandidos portavam pistolas e entraram na empresa pelos fundos do terreno onde também fica o prédio principal da CBC. Segundo a Polícia Militar, foram levados pelos menos 20 fuzis e 70 mil projéteis. Há suspeitas de que os criminosos sejam integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). "Não chegaram a entrar na CBC. Ainda não temos o levantamento do que foi roubado. Mas posso garantir que os ladrões levaram armas de alta potência, como fuzis, para treinamento de tiro", afirmou o delegado-seccional de Santo André, Luiz Carlos do Santos, que também responde por Ribeirão Pires. Eram 20 horas quando parte da quadrilha entrou pelo matagal e dominou o único vigia do CTT, cujo nome não foi divulgado. Ele teve os pés e mãos amarrados com cordas e foi trancado numa sala durante uma hora e 35 minutos. Os criminosos foram às prateleiras e recolheram todo o armamento e a munição. Sabe-se que a quadrilha utilizou pelo menos uma Fiorino branca na fuga, por volta das 21h30. Uma testemunha avisou a Polícia Militar. Os policiais foram até a empresa e libertaram o refém. Segundo a polícia, os ladrões tinham um alvo concreto: levaram armamento pesado, normalmente utilizado para os treinamentos de elite das Polícias Civil, Militar e Federal, além do Exército. O helicóptero Águia da PM foi acionado para as buscas. Até o fim da noite, havia informações desencontradas sobre perseguições e tiroteios na região. Única fábrica de munições do Brasil, a CBC vende 50% da produção para o exterior. Mas a quantidade exata de mercadoria produzida é sigilosa. Em 2002, 230 mil cápsulas de munição da companhia foram roubadas quando eram levadas para Belo Horizonte e posteriormente recuperadas pela Divisão Antissequestro.