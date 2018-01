Quadrilha sequestra duas pessoas em menos de 3 horas em SP

Um estudante de Direito, de 29 anos, e um empresário do ramo de planos de saúde, de 50 anos, foram vítimas de sequestradores, entre as 19h40 e 22h30 desta quinta-feira, 11, após serem dominados, respectivamente, nas cidades vizinhas de Atibaia e Bragança Paulista, no interior paulista.

Obrigado a entrar no porta-malas do próprio carro, um Fiat Siena prata, o estudante, dominado por três homens, entregou aos criminosos cartões bancários com senhas. Antes de abandonarem o universitário, que foi deixado a pé, na Serra da Cantareira, entre a cidade de Guarulhos (Grande SP) e a zona norte da capital, os bandidos colocaram no carro um comparsa, que os esperava próximo da Santa Casa de Atibaia, e realizaram os saques.

Horas depois, era a vez do empresário ser alvo dos criminosos, na porta da casa da filha, no Jardim Nova Bragança, em Bragança Paulista. A vítima foi levada no próprio carro, um Chevrolet Captiva, mas o sistema de rastreamento do veículo do empresário permitiu que a Polícia Militar localizasse a quadrilha na Rua Jaboatão, no Jardim Arujá, em Guarulhos.

Lá, o empresário foi liberto ileso e foram presos cinco integrantes do bando: Fábio Mariano Pereira da Silva, que estava com R$ 500,00 do estudante e com o relógio do empresário; Carlos Eduardo Silvério, procurado da justiça e com o qual foi recuperada a máquina fotográfica do empresário; James Domingos da Silva Lima, Antonio Lopes dos Santos Júnior e um menor, de 16 anos.

Até as 5h15 desta sexta-feira, 12, ainda não havia um posicionamento da polícia em relação do reconhecimento dos detidos por parte das vítimas. O caso foi encaminhado para o plantão do 4º Distrito Policial de Guarulhos, no bairro dos Pimentas.