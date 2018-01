Quadrilha seqüestra gerente do Habib´s e é presa Policiais Militares prenderam em flagrante cinco homens que seqüestraram o gerente de uma das lojas do Habib´s esta madrugada. Eles teriam rendido a vítima dentro de casa e a levado até a loja onde trabalha, que fica no Parque Guarani, região de Itaquera, zona leste. Após roubar o cofre da empresa, o grupo foi surpreendido pela polícia. Com eles foram apreendidas três armas e o cofre foi recuperado.