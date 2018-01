Quadrilha tenta levar caixa eletrônico de banco em SP Quatro homens foram presos por volta das 4 horas da madrugada desta quarta-feira quando tentavam furtar um caixa eletrônico de uma agência bancária do Unibanco localizada no bairro do Cambuci, na capital paulista. Armado com uma pistola calibre 380 Glock, o grupo chegou ao banco em uma perua Fiat Fiorino, um Ford Fiesta e um Volkswagen Polo Classic. Segundo a polícia, após arrebentarem o vidro da agência, que estava sem vigia, os criminosos, arrastaram o caixa, de cerca de 500 quilos, usando um pé-de-cabra com rodinhas. Policiais militares do 11º Batalhão foram acionados pela central de operações da PM, que recebeu alerta do sistema de segurança do banco, e chegaram à agência a tempo de deter quatro dos seis assaltantes. Dois fugiram a pé. O equipamento já havia sido abandonado na rua. Segundo a polícia, há menores envolvidos no crime.