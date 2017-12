Quadrilha tenta levar caixa-eletrônico de hospital em SP Um grupo formado por pelo menos 5 homens tentou, por volta das 3h desta quinta-feira, roubar um caixa-eletrônico do Banco do Brasil instalado no interior do Hospital Municipal Prof. Dr. Alípio Correa Neto, na zona leste de São Paulo. Armados, os bandidos teriam chegado pelos fundos do hospital e rendido dois vigias. Outras quatro pessoas foram dominadas logo que o grupo invadiu o hospital. A intenção dos criminosos era carregar o caixa até uma van com a qual chegaram, mas, como não conseguiram, por que temiam que a polícia estivesse chegando, acabaram fugindo. Um dos assaltantes chegou a atirar para cima antes de ir embora. Ninguém ficou ferido. O caso foi registrado no 62º Distrito Policial, do Jardim Popular.