Quadrilha tenta roubar armas de grosso calibre do Exército brasileiro no Ceará

Uma quadrilha de assaltantes tentou, na madrugada desta sexta-feira, roubar armas de grosso calibre do Exército brasileiro ao invadir o quartel de suprimentos em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza. Os ladrões trocaram tiros com os sentinelas do quartel, que pertence à 10ª Região Militar, e acabaram fugindo sem levar nada.

A Polícia foi acionada e levanta a suspeita de que a quadrilha é formada por assaltantes de bancos que vem agindo nos últimos dias em cidades cearenses. Foram anotados arrombamentos de caixas em Palmácia, Coreaú, Fortaleza e Parambu. A quadrilha, além de armas de grosso calibre, usa explosivos para denotar os caixas eletrônicos e levar o dinheiro.

Até agora nenhum dos invasores do quartel do Exército foi preso. A caça à quadrilha continuou durante toda a tarde, sem sucesso na captura. O quartel de suprimentos de Maranguape serve também de campo de treinamento dos soldados do Exército. Na troca de tiros ninguém saiu ferido. O ataque na madrugada, segundo a Policia, seria por uma oportunidade de encontrar o quartel sem tanta segurança. Mas os sentinelas agiram de pronto e evitaram o roubo de armas de uso exclusivo do Exercito.