Quadrilha usa equipamentos policiais para assaltar dois bancos no RS

PORTO ALEGRE – Um grupo de pelo menos quatro assaltantes aterrorizou a pequena cidade de Pedras Altas, no sul do Rio Grande do Sul, nesta segunda-feira. A quadrilha invadiu o posto policial, rendeu dois soldados da Brigada Militar, pegou armas e saiu com um veículo da corporação para roubar as agências do Sicredi e do Banrisul. Ao chegar aos dois locais, disparou tiros e seqüestrou mais pessoas.

Duas mulheres ficaram levemente feridas por pedaços de vidros quebrados com os disparos. Na fuga, os bandidos queimaram um automóvel e libertaram os seis reféns que haviam tomado. A polícia militar montou barreiras em toda a região, mas não encontrou pistas dos assaltantes até a noite.