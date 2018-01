Quadrilhas atacam clube e carro-forte em São Paulo Em uma ação que levou menos de dez minutos, uma quadrilha formada por seis assaltantes - incluindo uma mulher - e armada com fuzis e metralhadoras roubou um carro-forte da empresa de valores Protege, na frente de uma agência da Caixa Econômica Federal na Avenida Santo Amaro, no bairro da Granja Julieta, na zona sul de São Paulo. Não houve feridos. Segundo a polícia, os bandidos conseguiram levar R$ 197 mil em jóias e R$ 151 mil em dinheiro. Testemunhas contaram que, por volta do meio-dia, os ladrões esperaram pela chegada do carro-forte próximo dos caixas de auto-atendimento do banco. Depois que o quarto segurança desceu do veículo blindado, os criminosos o dominaram e levaram dois malotes, um com as jóias e outro com o dinheiro. Seus três colegas já haviam sido parados, no meio da agência, pela mulher que integrava a quadrilha - ela sacou uma arma e rapidamente os dominou. O bando ainda roubou quatro revólveres calibre 38 dos seguranças e uma arma do vigilante, que não conseguiu reagir. Por causa do assalto, a agência encerrou o expediente mais cedo. Em nota, a assessoria da Protege informou que os vigilantes da empresa ficaram impossibilitados de reagir, uma vez que os criminosos estavam "fortemente armados". Até o começo da noite de ontem, nenhum dos seis ladrões havia sido preso pela polícia. ALTO DE PINHEIROS Um grupo com pelo menos oito criminosos invadiu, ontem de madrugada, o Clube Onne Unigolf, na Rua Orobó, no Alto de Pinheiros, zona oeste da capital. Os assaltantes levaram cerca de R$ 40 mil de um caixa eletrônico e produtos eletroeletrônicos. Também neste caso, ninguém foi preso. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o grupo chegou ao local às 3h30 e dominou dois vigias, que foram amarrados. Além do dinheiro do caixa eletrônico, a quadrilha levou oito computadores de mesa, três televisores, dois notebooks e mais R$ 372 que estavam na gaveta do caixa. O caso está sendo investigado pelo 14º Distrito Policial (Pinheiros).