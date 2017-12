Quadro clínico de Oscar Niemeyer segue inalterado, afirma hospital

SÃO PAULO - Após visita a Oscar Niemeyer ocorrida na manhã desta segunda-feira, 12, Fernando Gjorup, diretor médico do Hospital Samaritano e clínico pessoal do arquiteto, afirmou que o quadro do paciente continua inspirando cuidados, segundo o boletim médico.

Ainda de acordo com o boletim, Niemeyer, que está na Unidade Intermediária, ou semi-intensiva, "necessita de fisioterapia respiratória, está lúcido, e o quadro da função renal é estável". Não há previsão de alta.

O arquiteto chegou ao Hospital Samaritano no último dia 2, com quadro de desidratação, provocada por uma gripe, e teve o funcionamento do rim afetado. Segundo explicou Gjorup, a desidratação prejudica a função renal. No início de outubro, o arquiteto já havia sido internado com quadro de desidratação por causa da gripe. Esta é sua terceira internação neste ano.