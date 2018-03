Quadro impede vice de passar por nova cirurgia

Nesse momento, os dois quadros trariam preocupação, uma vez que Alencar apresenta adesão das alças do intestino às paredes abdominais, o que dificulta qualquer nova cirurgia, por impedir o acesso adequado à cavidade. A adesão é decorrente das sucessivas operações do vice, a última realizada no fim de novembro, contra uma obstrução intestinal.

Foi justamente o problema de adesão que impediu os médicos, na manhã da última quarta-feira, de encontrar o foco do sangramento abdominal do vice-presidente, causado pelos tumores no abdômen.

A hemorragia foi agravada pelo fato de Alencar, que sofre problemas de coração, ser usuário de anticoagulantes, que dificultam uma cicatrização, suspensos após a hemorragia.

A equipe realizou uma laparotomia _cirurgia que envolve corte no abdome _, verificou a inviabilidade de prosseguir e suturou a abertura. No total, o procedimento durou três horas.

Depois, o vice foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e o sangramento reduziu espontaneamente. "O vice-presidente passou oito anos no governo, gostaria de descer a rampa com o presidente Lula. Torcemos para que isso seja possível", afirmou Lopes.

Efeitos do tumor. Segundo o oncologista Sérgio Simon, do Hospital Israelita Albert Einstein, os tumores têm uma tendência natural a sangrar, pois criam vasos próprios a medida que avançam.

O primeiro sintoma de muitos tipos de câncer é justamente o sangramento.

Além disso, o próprio tumor pode corroer os tecidos e expor um vaso normal, propiciando sangramentos.

Em casos de sangramentos em pacientes que já se submeteram à várias cirurgias as aderências não podem ser contornadas com o uso de uma videocirurgia, pois há risco de perfuração.

Uma das técnicas utilizadas é guiar um cateter, por meio de raio x, até o local de hemorragia e injetar um tipo de espuma para contê-la. "Mas ás vezes nem isso é possível", explicou Simon.