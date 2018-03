Quando vai valer Se cassada liminar, a nova lei entra vigorará a partir de 7 de agosto ONDE ESTÁ PROIBIDO Shoppings Lojas Boates Casas de show Em áreas comuns dos condomínios Escolas Bibliotecas Museus Empresas e escritórios Cinemas e teatros Táxis e transporte coletivo (ônibus) ONDE ESTÁ LIBERADO Parques e praças Estádios de futebol Carros particulares Residências Vias públicas Tabacarias Penitenciária e Fundação Casa Cerimônias religiosas (em que o tabaco faça parte do culto) PARCIALMENTE PROIBIDO Hotéis, pousadas e motéis Só será permitido nos quartos Bares e restaurantes Só será permitido em mesas na calçada A FISCALIZAÇÃO A Secretaria Estadual da Saúde criou um grupo de 500 agentes que terão de fiscalizar um universo de 6 milhões de fumantes em todo o Estado. A pasta também espera contar com a ajuda das prefeituras PUNIÇÃO Os fumantes não serão punidos, mas sim os responsáveis pelos dos estabelecimentos. No caso dos condomínios, é possível que o síndico tenha de pagar a multa e depois cobrá-la do infrator ou ratear 1º flagrante A lei prevê multa de R$ 790 a R$ 3 mil ao estabelecimento 2º flagrante Multa de R$ 1.580 a R$ 6 mil 3º flagrante Suspensão do alvará do estabelecimento por 48 horas. Não haverá multa 4º flagrante Fechamento do estabelecimento por 30 dias, também sem multa DISPUTA NA JUSTIÇA Nesta semana, o governo do Estado foi derrotado duas vezes na Justiça. A 3.ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo concedeu duas liminares a associações do setor de gastronomia e turismo anulando os efeitos da lei para os associados a essas entidades