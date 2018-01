Quarta-feira terá temperaturas elevadas e chuva em boa parte do país

SÃO PAULO - As temperaturas estarão elevadas nesta quarta-feira, 29, e as pancadas de chuva atingem grande parte do país, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

Uma área de baixa pressão mantém o dia instável no Rio Grande do Sul, com muitas nuvens e pancadas de chuva. Em muitas localidades estas chuvas serão intensas. O calor e a alta umidade também formam nuvens carregadas sobre grande parte do Norte do Brasil, além do Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul. Também chove forte em diversas localidades destas áreas.

Na Região Sudeste, o sol irá prevalecer na maior parte dos Estados, apenas no sul e oeste paulista deverá ocorrer pancadas de chuva isolada a partir da tarde. Nestas áreas as temperaturas também ficam elevadas. O sol irá aparecer entre variação de nuvens no oeste e norte da Bahia, em Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Nas demais áreas do Brasil haverá pancadas de chuva isoladas.