Quase 14% dos voos domésticos têm atrasos no País até as 16 horas

SÃO PAULO - A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informou que até as 16 horas desta segunda-feira, 20, 235 voos domésticos sofreram atrasos em todo o País, o que representa 13,9% dos 1.693 programados.

Além desses, 45 partidas foram canceladas. Um total de 16 voos internacionais tiveram atrasos nesse mesmo período, o que corresponde a 13,8% dos 116 programados.

A empresa aérea Webjet teve atrasos, até as 16 horas, em 37 voos por todo o Brasil, representando 42,5% das 87 decolagens programadas pela companhia nesta segunda. Em nota, a Webjet disse que os atrasos "são motivados pelo grande fluxo de passageiros nos aeroportos, sobretudo no Salgado Filho, em Porto Alegre, com filas em check-in e no raio X".

A empresa afirmou ainda que, para resolver os problemas, fez um "reforço nas equipes de solo da companhia e um acordo com a Infraero, que cedeu mais duas posições de chek-in no aeroporto Salgado Filho".

Em Congonhas, São Paulo, foram registrados até as 16h desta segunda atrasos em 14 voos, ou 9,2% dos 153 programados. Ao todo, foram cancelados nove partidas. No Aeroporto Internacional de São Paulo-Guarulhos, em Cumbica, oito voos internacionais sofreram atrasos nesse mesmo período, o que representa 13,6% dos 59 programados. Apenas um voo internacional foi cancelado nesta segunda.