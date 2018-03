Quase 20% dos presos do País cumprem pena por tráfico de drogas

SÃO PAULO - Quase 20% dos presos do Brasil cumprem pena por tráfico de drogas, segundo levantamento do Sistema Integrado de Informações Penitenciárias, do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), órgão do Ministério da Justiça, baseado em dados de 2009. A pena para tráfico de drogas varia entre três e 15 anos de reclusão, e multa.

Segundo o estudo, ao todo, o País tem 473.626 detentos. Desses, 86 mil cumprem pena por tráfico de drogas; 74 mil por roubo qualificado; 33 mil por furto qualificado e roubo simples; e 29 mil por homicídio qualificado.

O Estado de São Paulo lidera em número de presos, com 154.515. Em seguida, vem Minas Gerais, com 35.121. O Rio Grande do Sul está em terceiro lugar, com 28.750 detentos, e o Rio de Janeiro vem em quarto, com 23.158 presos.