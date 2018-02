Quase 27% dos vôos estão atrasados em todo o País

Em todo o Brasil, de 1.511 vôos programados para decolar até as 18h desta terça-feira, 407 tiveram atraso de mais de meia hora - 26,9% do total -, segundo o mais recente boletim divulgado pela Infraero. Outras 50 operações foram canceladas (3,3%). 25% dos vôos atrasam nesta terça; 60% são da Gol, diz Infraero Entre os principais aeroportos, o do Galeão, no Rio, continua registrando o maior porcentual de problemas, com 41,9% das decolagens atrasadas (54, de 129), mas nenhum cancelamento. O aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, teve 60 vôos atrasados (33,7% do total de operações) até as 18h e um, cancelado. Em Congonhas, foram 37 atrasos superiores a meia hora (19,6%) e 16 cancelamentos (8,5%).