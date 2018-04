Quase 100 pessoas buscam francês que desapareceu no Pico dos Marins

As buscas pelo francês que desapareceu no Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira, continuam neste sábado, 21, e contam com quase cem pessoas, entre bombeiros do Estado de São Paulo, de Minas Gerais e voluntários.

O esportista Gilbert Eric Welterlin, de 53 anos, pratica corridas em montanhas e saiu para treinar na manhã de segunda-feira, 16, mas não voltou.

Até o momento, apenas o carro dele foi encontrado na base do pico, entre os municípios de Delfim Moreira, em Minas Gerais, e Piquete, em São Paulo.

Neste sábado, 86 pessoas atuam nas buscas pelo estrangeiro que mora no Brasil há três anos. Além de três cães farejadores e três helicópteros, são 30 bombeiros do 11º grupamento de São Paulo, dez do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, 16 integrantes do Centro de Operações Especiais (COE) de São Paulo e 30 montanhistas voluntários.

Casado com uma brasileira, Welterlin estava acostumado a participar de competições de corrida em montanhas fora do Brasil. Na última segunda-feira, ele teria saído para treinar com equipamentos mínimos de sobrevivência: uma jaqueta impermeável, um cobertor de emergência e uma head-lamp (dispositivo de luz na cabeça).